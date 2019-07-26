У Києві чоловік за лічені хвилини провернув масштабну фінансову крадіжку
Невідомий чоловік зімітував обмінний пункт валют. Внаслідок цього з однієї афери невідомий заволодів сумою особливо великих розмірів.
Подія трапилася у червні 2019 року на вулиці Деревлянській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба національної поліції Києва.
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Шахрай відтворив обмінний пункт валют. За дивним збігом обставин, порушнику пощастило. Йому вдалося за один раз заволодіти грошима киянина у розмірі 58 000 євро та 10 000 доларів США.
Після отримання коштів, чоловік одразу втік з місця події.
Поліція розшукує шахрая та встановлює його місцеперебування.
Злодій, який у Києві обікрав місцевого жителя
Поліція розшукує чоловіка, який зімітував валютний обмінник