У Києві чоловік за лічені хвилини провернув масштабну фінансову крадіжку

Невідомий чоловік зімітував обмінний пункт валют. Внаслідок цього з однієї афери невідомий заволодів сумою особливо великих розмірів.

Подія трапилася у червні 2019 року на вулиці Деревлянській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба національної поліції Києва.

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Шахрай відтворив обмінний пункт валют. За дивним збігом обставин, порушнику пощастило. Йому вдалося за один раз заволодіти грошима киянина у розмірі 58 000 євро та 10 000 доларів США.

Після отримання коштів, чоловік одразу втік з місця події.

Поліція розшукує шахрая та встановлює його місцеперебування.



Злодій, який у Києві обікрав місцевого жителя



Поліція розшукує чоловіка, який зімітував валютний обмінник

