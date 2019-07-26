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      У Києві чоловік за лічені хвилини провернув масштабну фінансову крадіжку

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      Чоловік у Києві зімітував обмін валют та обікрав киянина
      Чоловік у Києві зімітував обмін валют та обікрав киянина / 5 канал

      Невідомий чоловік зімітував обмінний пункт валют. Внаслідок цього з однієї афери невідомий заволодів сумою особливо великих розмірів.

      Подія трапилася у червні 2019 року на вулиці Деревлянській у Шевченківському районі Києва. Про це повідомляє прес-служба національної поліції Києва.

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      Шахрай відтворив обмінний пункт валют. За дивним збігом обставин, порушнику пощастило. Йому вдалося за один раз заволодіти грошима киянина у розмірі 58 000 євро та 10 000 доларів США.

      Після отримання коштів, чоловік одразу втік з місця події. 

      Поліція розшукує шахрая та встановлює його місцеперебування.

      Пограбування в Києві
      Злодій, який у Києві обікрав місцевого жителя

      Поліція розшукує чоловіка, який зімітував обмінник валют
      Поліція розшукує чоловіка, який зімітував валютний обмінник
       

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      Теги: Новини Києва Кримінал Новини криміналу і ДТП Кримінальні новини Шахрайство
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