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      У Києві чоловік загинув під колесами Chevrolet: фото, відео

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      У Києві чоловік загинув під колесами Chevrolet: фото, відео
      У Києві чоловік загинув під колесами Chevrolet: фото, відео / Інформатор

      У середу, 17 квітня, на проспекті Генерала Ватутіна Chevrolet на великій швидкості збив чоловіка. Пішохід намагався перебігти багатосмуговий проспект в недозволеному місці, але потрапив під колеса автомобіля.

      Від отриманих травм чоловік помер до приїзду швидкої допомоги. Про це повідомляє Інформатор з місця події.

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      Chevrolet Lacetti рухався по проспекту Генерала Ватутіна у бік Троєщини в лівій смузі. Недалеко від ТРЦ Sky Mall пішохід став перебігати дорогу, незважаючи на щільний потік транспорту.

      Дивіться карту із зображенням місця події:
       

      Подолавши кілька смуг, він добігав до бетонного роздільника, але не встиг. Від зіткнення з Chevrolet чоловіка підкинуло на кілька метрів вгору.

      Водій Chevrolet довго не міг оговтатись від шоку – його приводили до тями медики
      Водій Chevrolet довго не міг оговтатись від шоку – його приводили до тями медики

      На жаль, пішохід загинув на місці. Йому було близько 35-ти років. Тіло відкинуло на кілька метрів від місця події, а автомобіль проїхав ще 10 метрів і зупинився.

      Водій Chevrolet перебував в шоковому стані, медики приводили його до тями за допомогою нашатирю. На місці працювала слідчо-оперативна група.

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      Теги: Кримінал Новини криміналу і ДТП
      Джерело: 24 канал
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