У Києві чоловік загинув від вибуху гранати в автомобілі

На вулиці Богатирській у Києві виявили іномарку з тілом чоловіка у салоні. Судячи з травм і речових доказів, чоловік помер унаслідок вибуху гранати.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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Зазначається, що тіло чоловіка виявив перехожий і викликав поліцію. Правоохоронці заявили, що тілесні ушкодження на тілі померлого характерні для вибуху.

Під час огляду автомобіля, вибухотехніки виявили у салоні машини важіль від гранати та металеві рештки, їх відправили на експертизу.

Особа загиблого наразі невідома. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва, на Харківському шосе чоловік віком приблизно 30 років підірвався на гранаті.