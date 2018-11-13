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      У Києві чоловік загинув від вибуху гранати в автомобілі

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      У Києві на Оболоні чоловік загинув від вибуху гранати
      У Києві на Оболоні чоловік загинув від вибуху гранати / kyiv.npu.gov.ua

      На вулиці Богатирській у Києві виявили іномарку з тілом чоловіка у салоні. Судячи з травм і речових доказів, чоловік помер унаслідок вибуху гранати.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

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      Зазначається, що тіло чоловіка виявив перехожий і викликав поліцію. Правоохоронці заявили, що тілесні ушкодження на тілі померлого характерні для вибуху.

      Під час огляду автомобіля, вибухотехніки виявили у салоні машини важіль від гранати та металеві рештки, їх відправили на експертизу.

      Особа загиблого наразі невідома. Вирішується питання щодо правової кваліфікації інциденту.

      Нагадаємо, у Дніпровському районі Києва, на Харківському шосе чоловік віком приблизно 30 років підірвався на гранаті.

      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Вибух Поліція
      Джерело: 24 Канал
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