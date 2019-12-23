У Києві чоловік зґвалтував 15-річну дівчину з інвалідністю

27-річний киянин обманом заманив до себе неповнолітню сусідку з інвалідністю, у якої 2-га група психічного розладу. Скориставшись безпорадністю жертви, злочинець зґвалтував її. Його засуджено до 10 років.

Інцидент трапився в травні 2019 року в Святошинському районі, повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

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Раніше судимий мешканець Києва під вигаданим приводом заманив до себе дівчину. У неї 2-а група психічного розладу, тобто вона не розуміє характер і значення дій, які здійснюють щодо неї, тому зловмисник вирішив зґвалтувати жертву.

У результаті дівчина отримала травми, її госпіталізували. Зловмисника затримали в той же день.

Колегія суддів Святошинського районного суду Києва підтримала позицію публічного обвинувача, чоловіка визнали винним в скоєнні кримінального злочину і засудили на 10 років позбавлення волі.