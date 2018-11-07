У Києві демонтували пам'ятник Героям Небесної Сотні: фото

У середу, 7 листопада, в Києві демонтували пам'ятника Небесній Сотні на алеї Героїв Небесної Сотні. До пам'ятника під'їхав кран, який і забрав монумент.

Про це повідомляє "BBC Україна" з посиланням на очевидців.

Зазначимо, що хрест та портрети загиблих учасників Євромайдану не прибиратимуть, їх лише перенесуть ближче до каплички. У цьому раніше запевнили в Київській міській державній адміністрації.

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У свою чергу в СБУ кажуть, що на демонтаж пам’ятника Небесній Сотні є згода активістів.



Демонтаж монументу загиблим активістам Євромайдану (фото: BBC Україна)

Чому демонтували пам’ятник Небесній Сотні? Демонтувати меморіал запланували наприкінці жовтня для проведення слідчого експерименту, який має встановити, звідки силовики розстрілювали учасників Євромайдану 20 лютого 2014 року на вулиці Інститутській. Демонтажу вже кілька місяців вимагають активісти, родини Героїв Небесної Сотні і слідчі, оскільки пам'ятник заважає експертам з'ясувати напрями пострілів за допомогою лазерів.