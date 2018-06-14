У Києві дерево вбило жінку

Під час негоди в Києві затопило дороги. В Голосіївському районі на жінку впало дерево від чого вона загинула.

Про це повідомляє спільнота Київ оперативний на своїй сторінці у Facebook.

Читайте також: В Жулянах пасажирський літак під час приземлення викотився за смугу: аеропорт закрили

Зазначається, що загиблій було 34 роки. Наразі всі деталі інциденту встановлюються.

Трагічний інцидент трапився на вулиці Голосіївській. На потерпілу впала гілка від дерева, що відкололася в результаті грози. Отримані травми виявилися несумісні з життям – жінка померла на місці,

– повідомили у поліції Києва на сторінці Facebook.

Негода почалася у Києві приблизно о 21:30. Сильний дощ тривав більше години. Дощ супроводжували грози та сильні пориви вітру.

Дивіться відео: Негода в Києві