У Києві дерево вбило жінку
Під час негоди в Києві затопило дороги. В Голосіївському районі на жінку впало дерево від чого вона загинула.
Про це повідомляє спільнота Київ оперативний на своїй сторінці у Facebook.
Читайте також: В Жулянах пасажирський літак під час приземлення викотився за смугу: аеропорт закрили
Зазначається, що загиблій було 34 роки. Наразі всі деталі інциденту встановлюються.
Трагічний інцидент трапився на вулиці Голосіївській. На потерпілу впала гілка від дерева, що відкололася в результаті грози. Отримані травми виявилися несумісні з життям – жінка померла на місці,
– повідомили у поліції Києва на сторінці Facebook.
Негода почалася у Києві приблизно о 21:30. Сильний дощ тривав більше години. Дощ супроводжували грози та сильні пориви вітру.
Дивіться відео: Негода в Києві