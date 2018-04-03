У Києві детектив НАБУ збив людину

Вночі 2 квітня у Києві детектив Національного антикорупційного бюро на своєму автомобілі збив пішохода. Зараз людина перебуває у лікарні.

Про це повідомляє видання "Українські новини" із посиланням на прес-службу НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детектив НАБУ став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якого постраждав пішохід", – повідомили у прес-службі антикорупційного відомства.

Читайте також: Резонансна ДТП у Харкові: стало відомо про ще одне серйозне порушення Зайцевої

Зазначається, що детектив НАБУ співпрацює зі слідством.

До слова, як показали результати проведеної експертизи, водій керував своїм автомобілем у тверезому стані.

Інші обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Вивчаються відеоматеріали, проводиться опитування свідків.