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У Києві детектив НАБУ збив людину

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ДТП у Києві: детектив НАБУ на авто збив пішохода
ДТП у Києві: детектив НАБУ на авто збив пішохода / Фото з вільних мереж

Вночі 2 квітня у Києві детектив Національного антикорупційного бюро на своєму автомобілі збив пішохода. Зараз людина перебуває у лікарні.

Про це повідомляє видання "Українські новини" із посиланням на прес-службу НАБУ.

"У відповідь на запити ЗМІ повідомляємо, що детектив НАБУ став учасником дорожньо-транспортної пригоди, в результаті якого постраждав пішохід", – повідомили у прес-службі антикорупційного відомства.

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Зазначається, що детектив НАБУ співпрацює зі слідством.

До слова, як показали результати проведеної експертизи, водій керував своїм автомобілем у тверезому стані.

Інші обставини дорожньо-транспортної пригоди з'ясовуються. Вивчаються відеоматеріали, проводиться опитування свідків.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП НАБУ
Джерело: 24 Канал
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