У Києві дітям влаштували ознайомчу екскурсію з професією будівельника

Захисні каски, яскраві жилети – усе по-справжньому. Так діти починають своє перше знайомство із професією будівельника.

Екскурсію, присвячену прийдешньому Дню будівельника для малечі та її батьків на напівзведений житловий комплекс "Сирецькі сади" організувала компанія "Інтергал-Буд".

"Компанія "Інтергал-Буд" дуже багато уваги приділяє саме ставленню до своїх клієнтів, щоб вони відчували свою причетність, свою участь до того, що ми разом створюємо. Тому у нас виникла така ініціатива – залучати наших майбутніх мешканців, їхні родини до життя комплексів ще на етапі заселення", – розповіла комерційний директор "Інтергал-Буд" Анна Лаєвська.

Діти разом з батьками побували у своїх майбутніх квартирах, перевірили як проходять оздоблювальні роботи і благоустрій двору та навіть посиділи на тракторі. Під час гри малеча дізналась як влаштований будівельний майданчик. Діти навіть спробували власноруч звести стіну.

"Ми як побачили оголошення – відразу ж зателефонували і записалися. Я сказала: нехай, це буде дітям цікаво, це щось нове, а то діти міські, бідні – нічого не знають", – сказала власниця квартири у ЖК "Сирецькі сади" Тетяна Тінькова.

У компанії "Інтергал-Буд" планують у серпні провести подібні інтерактивні екскурсії в усіх 12 комплексах Києва аби майбутні власники квартир на власні очі могли б побачити процес створення оселі.

За 16 років роботи забудовник уже здав в експлуатацію понад 150 будинків і триває процес будівництва мільйона квадратних метрів житла у Києві, західних областях України та в Одесі.