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      У Києві дівчата побили однокласницю і зняли це на відео: у постраждалої – гематоми під очима

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      У Києві школярки побили однокласницю і зняли це на відео
      У Києві школярки побили однокласницю і зняли це на відео / Ілюстративне фото

      У Києві учениці школи №294 жорстоко побили свою однокласницю. Інцидент стався на Троєщині у дворі серед багатоповерхівок, а причини спалаху конфлікту – невідомі.

      На відео, яке опублікували на Facebook-сторінці "Киев оперативный", видно, що дівчинка стає на коліна перед групою підлітків і каже: "Будь ласка". В цей момент на неї налітає інша дівчина, валить її на землю та починає бити ногами і руками. За кілька секунд постраждалу починає бити ще одна школярка.

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      Після нападу у дівчинки під очима з’явилися великі гематоми та синці на обличчі.

      Поліція встановлює особу постраждалої дівчинки, яку побили її однолітки, повідомляє УНН.

      Повідомлення про побиття дівчинки до нас не надходило. Відео побиття побачили постфактум. Зараз ми встановлюємо особу дівчинки, чому її батьки не звернулись до поліції, а також усі деталі події,
      – повідомили в поліції.

      Закон про булінг працює, але це ніяк не стримує «молодь»... Київ, школа #294

      Опубліковано Киев Оперативный Четвер, 14 березня 2019 р.

      Київ булінг підлітки побиття дівчинка школярка Троєщина
      Побита в Києві школярка

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      В Україні з’явився закон про покарання за цькування – булінг – у школах. За булінг карають штрафом у розмірі 850-1700 гривень або громадськими роботами на 20-40 годин. Для групи тих, які знущаються з інших, і для порушника, який займається цькуванням неодноразово впродовж року, покарання будуть жорсткішими – штраф у 1700-3400 гривень або громадські роботи на термін 40-60 годин. Таке покарання загрожує підліткам віком 14-16 років, які займаються булінгом, однак накладатимуть покарання та штрафи на батьків чи опікунів.

      Вперше за булінг в Україні покарали 11 лютого 2019 року. Тоді суд Борисполя оштрафував батьків винуватої неповнолітньої за її протиправні дії щодо ровесників у навчальному закладі.

      Що таке булінг? Це агресивна поведінка дітей одне до одного, яка має на меті принизити, залякати і часто супроводжується фізичним насиллям. Окремою формою цькувань серед підлітків називають "кібербулінг". Вона набула поширення з появою мобільних телефонів та інтернету. У цьому випадку "зброєю" булера стають соціальні мережі, форуми, чати чи мобільні телефони тощо. Булер може вдаватись до анонімних погроз, дзвінків з мовчанням, переслідування, тролінгу чи просто знімати на відео знущання інших, щоб потім поширити це в мережі.

      Булінг Україна школи

      які ще факти булінгу зафіксовані в україні:
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      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Сутички Поліція
      Джерело: 24 канал
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