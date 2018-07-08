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У Києві дівчина на Audi влетіла в два автомобіля та перекинулася

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В Києві автомобіль влетів в два автомобілі, перекинувся та залишився лежати на боці.
В Києві автомобіль влетів в два автомобілі, перекинувся та залишився лежати на боці. / informator.ua

У неділю, 8 липня, в Києві на вулиці Олени Теліги сталася аварія за участю автомобілів Audi TT, Volkswagen Caddy і Daihatsu. Автомобіль Audi, за кермом якої була дівчина, кілька разів перекинувся і залишився лежати на боці.

Про це повідомив сайт "Київ.Інформатор".

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Аварія сталася близько 13:40 на середині спуску з вулиці Олени Теліги в бік станції метро "Почайна". 

За попередніми даними, дівчина за кермом автомобіля Audi TT на високій швидкості рухалася по вулиці Олени Теліги, але не впоралася з керуванням, вдарила автомобіль Daihatsu, який стояв в заторі, після чого кілька разів перекинулася і зачепила ще Volkswagen Caddy.

Audi влетів в два автомобілі та залишився лежати на боці
Audi влетів в два автомобілі та залишився лежати на боці

В аварії серйозних травм ніхто не отримав. З легкими тілесними ушкодженнями госпіталізували водія Daihatsu. На місці працювали кілька екіпажів патрульної поліції, обставини ДТП з'ясовують правоохоронці.

Нагадаємо, 6 липня на проспекті Незалежності у Шевченківському районі Харкова сталася смертельна ДТП – 58-річна водійка позашляховика Toyota здійснила наїзд на 19-річного хлопця на велосипеді. У підсумку той, не приходячи до тями, помер у лікарні.

Теги: Новини України Новини Києва Аварії та ДТП Авто
Джерело: 24 Канал
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