У Києві до Дня незалежності обмежать рух транспорту: які вулиці столиці перекриють

Певні обмеження діятимуть і на День прапора, 23 серпня, і напередодні цього свята. Загалом рух на деяких ділянках буде неможливим з 22 по 28 серпня.

Про це водіїв інформують у КМДА.

Заборона руху транспорту діятиме на таких вулицях

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23 серпня з 07:00 до закінчення заходів – на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Прорізної) через церемонію урочистого підняття державного прапора біля адмінбудівлі КМДА;

23 серпня з 07:00 до 24 серпня 18:00 на Русанівському бульварі (біля пам’ятника Гоголю, а також на перехресті Русанівської набережної та Русанівського бульвару) через підготовку та проведення спортивно-масового заходу "Забіг у вишиванках – Кубок до Дня Незалежності України";

24 серпня з 08:00 до 22:00 – на вулиці Хрещатик (від вулиці Богдана Хмельницького до бульвару Тараса Шевченка) через проведення заходу, присвяченого пам’яті загиблих і зниклих безвісти бійців за незалежність України;

24 – 25 серпня – на вулиці Володимирській (від Великої Житомирської до Десятинної) на час проведення мистецького фестивалю.

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Транспортний рух також тимчасово обмежуватимуть на час підготовки і проведення святкових заходів:

22 серпня з 18:00 до 23:00 – на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до вулиці Трьохсвятительської, на вулиці Михайлівській від вулиці Костьольної до вулиці Хрещатик;



23 серпня з 17:00 до завершення заходів 24 серпня :



на вулиці Великій Житомирській від вулиці Володимирської до вулиці Михайлівської,

на вулиці Михайлівській від Володимирського проїзду до вулиці Хрещатик,

на вулиці Костьольній від вулиці Михайлівської до вулиці Трьохсвятительської,

на вулиці Трьохсвятительській від вулиці Хрещатик до Михайлівської площі,

на Володимирському узвозі від вулиці Петра Сагайдачного до Європейської площі,

на вулиці Михайла Грушевського від Петрівської алеї до Європейської площі,

на вулиці Хрещатик від вулиці Богдана Хмельницького до Європейської площі,

на вулиці архітектора Городецького від вулиці Марії Заньковецької до вулиці Хрещатик,

на алеї Героїв Небесної Сотні від вулиці Ольгинської до вулиці Хрещатик;

24 серпня з 10:00 до 12:00 – на вулиці Володимирській від вулиці Льва Толстого до бульвару Тараса Шевченка, на бульварі Тараса Шевченка від вулиці Володимирської до Бессарабської площі, на вулиці Великій Васильківській від вулиці Петра Скоропадського до Бессарабської площі, на вулиці Басейній від Крутого узвозу до вулиці Хрещатик;



28 серпня з 09:00 до 12:00 – на Повітрофлотському проспекті (від Солом’янської площі до Повітрофлотського проспекту, 25) на час проведення