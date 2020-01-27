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      У Києві донецький бойовик намагався застрелити двох поліцейських: фото і відео 18+

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      У Києві затримали бойовика, який намагався вбити поліцейських / колаж 24 каналу

      У ніч проти 25 січня у Києві поблизу з закладом для відпочинку чоловік влаштував конфлікт з неозброєними поліцейськими у цивільному, а потім намагався їх застрелити. Пізніше, коли місцеві правоохоронці взялися за його пошуки, то з'ясували, що зловмисник воював на боці донецьких бойовиків.

      Стрілець був командиром розвідки незаконного формування бойовиків "Оплот", повідомляє поліція.

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      Поліцейські у ніч з 24 на 25 січня поза службою і в цивільному одязі перебували у закладі для відпочинку, коли до них підійшов невідомий та влаштував конфлікт. Нецензурно лаючись, він "запропонував продовжити конфлікт" на вулиці.

      Очікуючи поліцейських на вулиці, він зарядив зброю. Це було помітно на камерах спостереження. Пізніше, коли поліцейські вийшли до нього, чоловік дістав пістолет і почав стріляти.

      Від загибелі правоохоронців врятувала лише осічка. Відтак один з них отримав вогнепальне поранення, а інший відбувся без пошкоджень.

      За допомогою відеозаписів з камер спостереження правоохоронці одразу взялися шукати зловмисника. Ним виявився 36-річний бойовик, який у лавах "Оплоту" брав участь у боях під Дебальцевим та Іловайськом.

      Крім того, чоловік неодноразово був судимим на підконтрольній території України, а до затримання перебував у базі "Миротворця". Попри усі злочини, правоохоронці інкримінують йому лише хуліганство. За це бойовику загрожує лише від 3 до 7 років за ґратами.

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      Як вдалося з'ясувати, мовиться про бойовика Тимура Євтушенка. Сайт "Миротворець" пише, що він неодноразово перетинав лінію розмежування, щоб збирати дані для бойовиків і навіть для відвідування футбольних матчів ще з 2015 року.

      Яким чином бойовик, що вбивав українських військових на Донбасі, міг стільки років вільно розгулювати підконтрольною українській владі територією, наразі невідомо.

      Затримання бойовика у Києві: дивіться фото

      Бойовик Тимур Євтушенко, що намагався вбити поліцейських: дивіться фото

      Бойовик у Києві намагався вбити поліцейських: дивіться відео

       

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Новини Києва Війна на Донбасі Проросійські бойовики Поліція Окуповані території Миротворець
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