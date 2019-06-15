У Києві дуже високий рівень забруднення повітря: коли ситуація покращиться

У Києві зафіксовано високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря. У деяких районах столиці рівень забруднення досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій.

Метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, спостерігаються у Києві ще з 8 червня, повідомили у прес-службі ДСНС.

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Гідрометцентр прогнозує, що погода і надалі буде спекотною. Поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії та рівень забруднення із тенденцією до подальшого зростання утримаються у Києві до 18 червня.

Де у Києві найбільш забруднене повітря? Упродовж 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вулиці Скляренка, Оболонського проспекту та Бессарабської і Деміївської.

Погода в Україні суботу, 15 червня, буде надалі спекотною і сухою. Лише жителям західних областей варто готуватися до грозових дощів.

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