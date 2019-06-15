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      У Києві дуже високий рівень забруднення повітря: коли ситуація покращиться

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      У Києві дуже високий рівень забруднення повітря
      У Києві дуже високий рівень забруднення повітря / radiosvoboda.org

      У Києві зафіксовано високий рівень шкідливих домішок у приземному шарі повітря. У деяких районах столиці рівень забруднення досяг 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій.

      Метеорологічні умови, що сприяють накопиченню та утриманню шкідливих домішок у приземному шарі повітря, спостерігаються у Києві ще з 8 червня, повідомили у прес-службі ДСНС.

      Нещодавно: У Києві зафіксували найтеплішу ніч за останні 138 років

      Гідрометцентр прогнозує, що погода і надалі буде спекотною. Поле підвищенного тиску, слабкий вітер у приземному шарі, нічні приземні інверсії та рівень забруднення із тенденцією до подальшого зростання утримаються у Києві до 18 червня.

      Де у Києві найбільш забруднене повітря? Упродовж 12-13 червня рівень забруднення діоксидом азоту досяг переважно 5-6 середньодобових гранично-допустимих концентрацій в районах: вулиці Скляренка, Оболонського проспекту та Бессарабської і Деміївської.

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      Погода в Україні суботу, 15 червня, буде надалі спекотною і сухою. Лише жителям західних областей варто готуватися до грозових дощів.

      Це цікаво: Смог у Києві і не тільки: що треба знати про забруднення повітря в Україні

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      Теги: Новини України Погода Спека в Україні Новини Києва
      Джерело: 24 канал
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