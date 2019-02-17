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      У Києві двоє дівчат провалилися під кригу, роблячи фото: відео

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      Двоє дітей провалилился під кригу
      Двоє дітей провалилился під кригу / vn.depo.ua

      У київському районі Березняках 16 лютого двоє неповнолітніх дівчат гуляли по тонкому льоду на озері Тельбін.

      На кригу дівчата вийшли, щоб зробити фото, повідомляє "Інформатор" з посиланням на очевидців події.

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      Вони відійшли далеко від берега і через кілька хвилин синхронно провалилися у воду.

      Підлітків врятували небайдужі перехожі, витягуючи підлітків з холодної води, двоє чоловіків теж провалилися під лід.

      Проте вони змогли вибратися на берег до приїзду рятувальників. Ніхто не постраждав, дітей передали батькам.

      Відео моменту падіння:

       

      Що робити, якщо ви провалилися під лід?Широко розкиньте руки по краях того місця, де проламався лід, та намагайтеся не зануритися з головою у воду.

      Намагайтеся не обламувати краї льоду і спробуйте повільно вибратися на лід, наповзаючи грудьми і по черзі витягаючи на поверхню ноги. Треба розташувати своє тіло так, щоб воно займало найбільшу площу опори.

      Якщо виберетеся з льодового пролому, відкотіться від нього, а потім повзіть у сторону берега.

      Якщо ви помітили, що на льоду провалилася людина, повідомте їй, що йдете на допомогу. Підкладіть під себе лижі, дошку або фанеру (це збільшить площу опори) і повзіть на них до людини, яка провалилась. При цьому не підповзайте до самого краю ополонки, адже ризикуєте теж опинитись у воді. Врятувати людину допоможуть ремені, шарфи, дошка, жердина, санки або лижі.

      Якщо ви не один (одна), тоді, узявши один одного за ноги, лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому. Дійте швидко, адже постраждалий швидко мерзне у крижаній воді.

      Подайте постраждалому підручний засіб, витягніть його на лід і повзіть з небезпечної зони. Потім укрийте постраждалого від вітру і якнайшвидше доставте у тепле місце, переодягніть у сухий одяг і напоїть чаєм.

      blog_ava
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      Теги: Новини України ДСНС Новини Києва Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 Канал
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