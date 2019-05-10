У Києві двоє військових загинули у ДТП: фото
Вранці на Кільцевій дорозі Святошинського району столиці трапилася ДТП, унаслідок якої загинули 2 військових.
Автомобіль "ВАЗ", у якому перебували двоє військових, наїхав на припарковану вантажівку "МАН", повідомили у поліції.
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Вантажівка "МАН" була розташована з правого краю проїжджої частини дороги. Унаслідок зіткнення водій машини "ВАЗ" та його пасажир загинули на місці.
Автомобіль "ВАЗ" скоїв наїзд на вантажівку
На місці події працювали поліцейські та слідчо-оперативна група. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за порушення правил безпеки дорожнього руху.
Джерело: 24 канал
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