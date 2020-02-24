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      У Києві евакуювали авто, в якому водій закрив і залишив двох своїх дітей: фото

      -
      Дітей разом з неправильно припаркованим авто повернули батькам / колаж 24 каналу

      У Києві інспектори з паркування евакуювали неправильно припаркований автомобіль BMW. Через те, що авто було повністю затоноване, інспектори лише після евакуації зрозуміли, що на задньому сидінні авто були закриті двоє дітей.

      Як з'ясувалося зачиненими у машині дітей залишили їхні ж батьки, повідомляє Інспекція з паркування міста Києва у своєму фейсбкуці.

      До слова: На Рівненщині 10 дітей та вагітна матір отруїлись чадним газом

      Інспекторам довелося викликати патрульну поліцію, наздоганяти та зупиняти евакуатор. Наздогнав його і сам водій. Оскільки той був на місці, довелося вигрузити і сам автомобіль.

      Київ, авто евакуювали з дітьми
      У Києві автомобіль евакуювали разом з закритими у ньому дітьми

      Виписали постанову. Висновок простий: залишати малих дітей наодинці в атомобілі в рази гірше за неправильне паркування!
      – наголосили столичні інспектори з паркування.

      Відтак вони закликали бути уважнішими до себе та свого оточення.

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      Автор: Василь Денисюк
      Теги: Новини України Поліція Діти і неповнолітні Новини Києва
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