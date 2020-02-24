У Києві евакуювали авто, в якому водій закрив і залишив двох своїх дітей: фото
У Києві інспектори з паркування евакуювали неправильно припаркований автомобіль BMW. Через те, що авто було повністю затоноване, інспектори лише після евакуації зрозуміли, що на задньому сидінні авто були закриті двоє дітей.
Як з'ясувалося зачиненими у машині дітей залишили їхні ж батьки, повідомляє Інспекція з паркування міста Києва у своєму фейсбкуці.
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Інспекторам довелося викликати патрульну поліцію, наздоганяти та зупиняти евакуатор. Наздогнав його і сам водій. Оскільки той був на місці, довелося вигрузити і сам автомобіль.
У Києві автомобіль евакуювали разом з закритими у ньому дітьми
Виписали постанову. Висновок простий: залишати малих дітей наодинці в атомобілі в рази гірше за неправильне паркування!
– наголосили столичні інспектори з паркування.
Відтак вони закликали бути уважнішими до себе та свого оточення.