У Києві евакуювали дві тисячі людей з торгового центру "Глобус": відома причина

Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгового центру "Глобус" у Києві. З будівлі вже евакуювали дві тисячі відвідувачів. Поки вибухівки не знайшли.

До поліції звернувся працівник "Глобусу". Саме він отримав листа, в якому йшлося про замінування, на електронну пошту, повідомила у коментарі 24 каналу заступниця начальниці відділу комунікації Нацполіції у місті Київ Яна Неруш.

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Станом на 14 годину перевірка будівлі, що розташована на Майдані Незалежності, та прилеглої території на наявність вибухових речовин продовжується. На місці працюють оперативники, патрульні, вибухотехнічна служба, кінологи та рятувальники.



З ТЦ "Глобус" евакуювали близько 2 тисяч людей // Нацполіція

Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.