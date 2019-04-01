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      У Києві евакуювали дві тисячі людей з торгового центру "Глобус": відома причина

      150 Читать новость на русском
      ТЦ "Глобус"
      ТЦ "Глобус" / relax.com.ua

      Правоохоронці отримали повідомлення про замінування торгового центру "Глобус" у Києві. З будівлі вже евакуювали дві тисячі відвідувачів. Поки вибухівки не знайшли.

      До поліції звернувся працівник "Глобусу". Саме він отримав листа, в якому йшлося про замінування, на електронну пошту, повідомила у коментарі 24 каналу заступниця начальниці відділу комунікації Нацполіції у місті Київ Яна Неруш. 

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      Станом на 14 годину перевірка будівлі, що розташована на Майдані Незалежності, та прилеглої території на наявність вибухових речовин продовжується. На місці працюють оперативники, патрульні, вибухотехнічна служба, кінологи та рятувальники.


      З ТЦ "Глобус" евакуювали близько 2 тисяч людей // Нацполіція

      Правоохоронці вирішують питання про відкриття кримінального провадження.

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      Теги: Новини України Новини Києва Поліція
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