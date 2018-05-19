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КРИМСЬКИЙ МІСТ КОРОЛІВСЬКЕ ВЕСІЛЛЯ ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

У Києві евакуювали тисячу людей з ТЦ "Глобус"

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У Києві евакуювали тисячу людей з ТЦ
У Києві евакуювали тисячу людей з ТЦ "Глобус" / ТСН

Через повідомленні про замінування столичного ТЦ "Глобус", що на Майдані Незалежності, евакуювали близько тисячі людей.

Як повідомили Громадському радіо у прес-службі ДСНС столиці, рятувальники отримали інформацію про замінування.

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У поліції Києва повідомили, що лист із інформацією про ймовірне замінування торгового центру надійшов від невідомих електронною поштою.

Людей евакуювали о 16:25, приміщення перевіряють вибухотехніки.

Теги: Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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