У Києві евакуювали тисячу людей з ТЦ "Глобус"
Через повідомленні про замінування столичного ТЦ "Глобус", що на Майдані Незалежності, евакуювали близько тисячі людей.
Як повідомили Громадському радіо у прес-службі ДСНС столиці, рятувальники отримали інформацію про замінування.
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У поліції Києва повідомили, що лист із інформацією про ймовірне замінування торгового центру надійшов від невідомих електронною поштою.
Людей евакуювали о 16:25, приміщення перевіряють вибухотехніки.
Джерело: 24 Канал
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