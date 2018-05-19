У Києві евакуювали тисячу людей з ТЦ "Глобус"

Через повідомленні про замінування столичного ТЦ "Глобус", що на Майдані Незалежності, евакуювали близько тисячі людей.

Як повідомили Громадському радіо у прес-службі ДСНС столиці, рятувальники отримали інформацію про замінування. Читайте також: У Києві розпочався марш за звільнення політв'язнів і полонених: фото з місця події У поліції Києва повідомили, що лист із інформацією про ймовірне замінування торгового центру надійшов від невідомих електронною поштою. Людей евакуювали о 16:25, приміщення перевіряють вибухотехніки.