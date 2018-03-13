У Києві французького дипломата пограбували на кругленьку суму: відомі деталі

У Києві група зловмисників пограбували квартиру представника дипломатичного корпусу Французької республіки в Україні.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури міста Києва.

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За інформацією прокуратури, правоохоронці під час слідства встановили, що молодий громадянин України, діючи у змові з невстановленими особами, виготовив дублікат ключа від квартири в будинку по вулиці Михайлівській у Києві, в якій проживав дипломат разом з дружиною.

Київською місцевою прокуратурою №10 повідомлено про підозру зловмиснику, причетному до крадіжки майна представника дипломатичного корпусу Французької республіки в Україні.

Дочекавшись слушного моменту, зловмисник проник до квартири за допомогою дубліката ключа та викрав майно потерпілого на загальну суму близько 740 тисяч гривень,

– йдеться у повідомленні.

Правоохоронці знайшли одного грабіжника, яким виявився раніше судимий, 22-річний уродженець міста Шахтарськ Донецької області.

Наразі зловмиснику повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 185 (таємне, за попередньою змовою групою осіб, викрадення чужого майна, поєднане з проникненням у житло) КК України та вирішуватися питання про обрання йому запобіжного заходу. Досудове розслідування триває.