У Києві функціонують півтисячі незаконних літніх майданчиків

У Києві тільки 515 літніх майданчиків з 1 148 є законними і платять пайові внески до міського бюджету.

Про це повідомляє СтройОбзор.

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Такі дані оголосив заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панча.

Правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі має становити не менше 50% від ширини тротуару. Тобто, якщо ширина тротуару становить 6 метрів, то зона для пішоходів має бути 3 метри, але не менше 1,8 метра. Крім того, щоб не створювати незручності для пішоходів, літні майданчики не мають потрапляти в зони перехресть, розташовуватися біля виходів з метро,

– зазначив чиновник.

Він також додав, що інспектори благоустрою спільно з поліцією вживають усіх заходів, щоб усунути порушення.

"Кожен може зайти на "Містобудівний кадастр" і перевірити законність розміщення будь-якого об’єкта на київських вулицях, ввівши точну адресу", – сказав Панча.