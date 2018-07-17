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У Києві функціонують півтисячі незаконних літніх майданчиків

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У Києві більше півсотні незаконних літніх майданчиків
У Києві більше півсотні незаконних літніх майданчиків / atmosphera.ck.ua

У Києві тільки 515 літніх майданчиків з 1 148 є законними і платять пайові внески до міського бюджету.

Про це повідомляє СтройОбзор.

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Такі дані оголосив заступник директора Департаменту міського благоустрою КМДА Тарас Панча.

Правилами благоустрою передбачено, що мінімальний прохід для пішоходів на тротуарі має становити не менше 50% від ширини тротуару. Тобто, якщо ширина тротуару становить 6 метрів, то зона для пішоходів має бути 3 метри, але не менше 1,8 метра. Крім того, щоб не створювати незручності для пішоходів, літні майданчики не мають потрапляти в зони перехресть, розташовуватися біля виходів з метро,
– зазначив чиновник.

Він також додав, що інспектори благоустрою спільно з поліцією вживають усіх заходів, щоб усунути порушення.

"Кожен може зайти на "Містобудівний кадастр" і перевірити законність розміщення будь-якого об’єкта на київських вулицях, ввівши точну адресу", –   сказав Панча.

Теги: Новини України Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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