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      У Києві горіла 16-поверхівка, загинули люди: фото

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      У Києві горіла багатоповерхівка / Ілюстративне фото (pixabay)

      У Києві на Квітневому провулку 6 на Подолі увечері 20 грудня загорілася 16-поверхівка. У пожежі загинули двоє людей.

      Про це розповіла ДСНС у фейсбуці.

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      Надзвичайники отримали повідомлення про пожежу о 20 годині 25 хвилин, і до 22 години пожежу вдалося ліквідувати. Виявилося, що займання сталося у квартирі на 9 поверсі.

      Загалом рятувальникам довелося евакуювати 12 дорослих та 3 дітей. З вогню врятували 4 людини, з яких 1 – дитина, яку відправили на обстеження до лікарні.

      пожежа
      Наслідки пожежі у Києві / Фото ДСНС

      пожежа
      Почалася пожежа на 9 поверсі 16-поверхівки / Фото ДСНС

      пожежа
      Через пожежу евакуювали 15 людей / Фото ДСНС

      Причини пожежі наразі не відомі, але вже відомо, що двоє людей втратили життя.

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      20 грудня
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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини Києва ДСНС Пожежа Надзвичайні ситуації Жертви
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