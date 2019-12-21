У Києві горіла 16-поверхівка, загинули люди: фото

У Києві на Квітневому провулку 6 на Подолі увечері 20 грудня загорілася 16-поверхівка. У пожежі загинули двоє людей.

Про це розповіла ДСНС у фейсбуці.

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Надзвичайники отримали повідомлення про пожежу о 20 годині 25 хвилин, і до 22 години пожежу вдалося ліквідувати. Виявилося, що займання сталося у квартирі на 9 поверсі.

Загалом рятувальникам довелося евакуювати 12 дорослих та 3 дітей. З вогню врятували 4 людини, з яких 1 – дитина, яку відправили на обстеження до лікарні.



Наслідки пожежі у Києві / Фото ДСНС



Почалася пожежа на 9 поверсі 16-поверхівки / Фото ДСНС



Через пожежу евакуювали 15 людей / Фото ДСНС

Причини пожежі наразі не відомі, але вже відомо, що двоє людей втратили життя.

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