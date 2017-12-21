У Києві горіла багатоповерхівка: фото
03:40, сьогодні 3
Пізно ввечері 20 грудня на вул. Здолбунівській у Києві виникла пожежа – рятувальникам вдалося евакуювати з вогняної пастки 26 людей, серед яких і троє дітей.
Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у м. Києві.
Пожежа спалахнула в одній із квартир на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку, яку передали працівникам медичної служби.
Читайте також: У Запоріжжі на центральному ринку сталася масштабна пожежа
Також вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів 25 людей серед яких 3-є дітей. Дітей госпіталізували в лікарню з підозрою на отруєння чадним газом.
Щоб побороти вогонь рятувальникам знадобилося півгодини. Наразі причину пожежі з’ясовують.
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
Пропозиції партнерів
Коментарі
З’явилось нове відео аварії у Харкові: ДТП видно крупним планом (18+)19 жовтня , 11:54
Головні новини 14 грудня: заяви Путіна, Семеренко виграла бронзу та нова українська авіакомпанія15 грудня , 08:05
Чим може здивувати Suzuki SX4?27 листопада , 08:00
Чому BMW i3 не залежить від розетки?13 грудня , 17:05