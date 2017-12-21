У Києві горіла багатоповерхівка: фото

Пізно ввечері 20 грудня на вул. Здолбунівській у Києві виникла пожежа – рятувальникам вдалося евакуювати з вогняної пастки 26 людей, серед яких і троє дітей.

Про це повідомили у прес-службі ГУ ДСНС України у м. Києві.

Пожежа спалахнула в одній із квартир на 4-му поверсі. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку, яку передали працівникам медичної служби.

Читайте також: У Запоріжжі на центральному ринку сталася масштабна пожежа

Також вогнеборці евакуювали з верхніх поверхів 25 людей серед яких 3-є дітей. Дітей госпіталізували в лікарню з підозрою на отруєння чадним газом.

Щоб побороти вогонь рятувальникам знадобилося півгодини. Наразі причину пожежі з’ясовують.