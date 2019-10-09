У Києві горіла дев’ятиповерхівка: з вогню витягли маленьких дітей і собачку – фото, відео
Займання виникло на другому поверсі багатоповерхівки вдень 9 жовтня. За сорок хвилин вогнеборцям вдалося повністю загасити пожежу. Із помешкань евакуювали 5 осіб. Також врятувати пожежникам вдалося 4 маленьких діток та песика.
Вогонь спалахнув на проспекті Лісовому 15-а. Окрім вогню, було ще сильне задимлення, передають у пресслужбі МВС України.
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Під час гасіння рятувальники евакуювали з будинку 5 громадян, врятували 4 дітей, а також собаку. Також вдалося врятувати літнього чоловіка, 1932 року народження,
– мовиться у повідомленні.
На фото, зроблених на місці інциденту, видно, як рятувальники витягували дітей та дорослих із заповнених димом осель та спускали з балконів.
Рятувальники погасили пожежу у багатоповерхівці та врятували людей/ фото пресслужба МВС
На місці події працювали 7 пожежних автомобілів та 28 рятувальників. Причини пожежі поки встановлюють.
Пожежа на проспекті Лісовому у Києві: відео
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