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      У Києві горіла дев’ятиповерхівка: з вогню витягли маленьких дітей і собачку – фото, відео

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      Порятунок з задимленої багатоповерхівки
      Порятунок з задимленої багатоповерхівки / пресслужба МВС України

      Займання виникло на другому поверсі багатоповерхівки вдень 9 жовтня. За сорок хвилин вогнеборцям вдалося повністю загасити пожежу. Із помешкань евакуювали 5 осіб. Також врятувати пожежникам вдалося 4 маленьких діток та песика.

      Вогонь спалахнув на проспекті Лісовому 15-а. Окрім вогню, було ще сильне задимлення, передають у пресслужбі МВС України.

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      Під час гасіння рятувальники евакуювали з будинку 5 громадян, врятували 4 дітей, а також собаку. Також вдалося врятувати літнього чоловіка, 1932 року народження,
      – мовиться у повідомленні.

      На фото, зроблених на місці інциденту, видно, як рятувальники витягували дітей та дорослих із заповнених димом осель та спускали з балконів.

      Рятувальники погасили пожежу у багатоповерхівці та врятували людей/ фото пресслужба МВС

      На місці події працювали 7 пожежних автомобілів та 28 рятувальників. Причини пожежі поки встановлюють.

      Пожежа на проспекті Лісовому у Києві: відео

      пожежа
      Як врятуватися під час пожежі/ інфографіка 24 каналу

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини України Новини Києва Діти і неповнолітні Світ тварин Пожежа ДСНС
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