У Києві горіла клініка краси "Амазонка": пожежа змусила людей вийти на вулицю

У Києві на проспекті Лобановського сталася пожежа у клініці краси "Амазонка". Густий дим, що вирвався з будівлі навіть огорнув багатоповерхівку, що розміщується поряд. У підсумку її мешканці змушеними були покинути свої квартири та вийти на вулицю.

Пожежа у клініці розпочалася близько 22:30 17 січня. Усередині будівлі перебував лише один охоронець. Як розповів чоловік, він виходив на вулицю покурити, а коли повернувся, то побачив сильне задимлення всередині, передає "Інформатор".

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Відео з місця пожежі у клініці краси "Амазонка" в Києві

Коли на місце інциденту прибули пожежники, то дим виривався навіть з щілин в стінах. Приїхала сюди і власниця закладу, але вона лише розвела руками, не розуміючи, що та чому могло спалахнути в її клініці.

У Києві в клініці краси "Амазонка" сталася пожежа: фото з місця інциденту

Згодом вогнеборці з’ясували, що осередок займання перебуває у підвалі, тому їм довелося відкрити чорний вхід. Щоправда, потрапити досередини вони зуміли лише, надівши кисневі маски.

Приблизно о 23:40 вогонь співробітникам ДСНС вдалося локалізувати на площі у 25 квадратних метрів, а майже опівночі вони ліквідували його повністю. Для боротьби зі стихією задіяли 3 одиниці пожежної техніки та близько 15 представників особового складу.

Зауважимо, що клініка "Амазонка" працює вже 20 років.

Коментар головного лікарі клініки "Амазонка": відео

До слова, напередодні пожежа сталася у одному з найбільших торгових центрів Львова – "Форумі". Тут стався спалах сажі у витяжці. Через це відвідувачів закладу довелося евакуювати.