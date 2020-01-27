У будівлі Міністерства культури спалахнула пожежа: фото, відео

У Києві вранці 27 січня спалахнула пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України. Рятувальники евакуювали усіх працівників відомства, постраждалих немає.

За попередніми даними, задимлення виникло на 3 поверсі Мінкульту, що розташований на вулиці Івана Франка, 19, повідомляє ДСНС. Саме займання сталося у підвалі будівлі, де зерігався архів.

Читайте також: В Ужгороді спалили авто дипломата Ігоря Діра – соцмережі

Рятувальники евакуювали людей з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Постраждалих немає.



Евакуація людей з будівлі Мінкульту у Києві / фото ДСНС

Близько 11:30 пожежу у підвалі Міністерства культури ліквідували на площі 30 метрів квадратних.



Рятувальники загасили пожежу у Мінкульті / фото ДСНС

Пожежа у Мінкульті: відео

На місці інциденту працюють понад 30 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки.



Пожежа у Мінкульті / фото ДСНС