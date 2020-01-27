11:45
27 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі: Хто насправді тренує агентів Кремля. Російський нострадамус
      Вєсті Кремля
      19:06, 25 січня
      Вєсті.UA. Жир: Порошенку ламають плани. "Слуги народу" не хочуть у в'язницю
      Вєсті.UA
      19:21, 25 січня
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ КОРОНАВІРУС У КИТАЇ 2020 ГОЛОКОСТ

      У будівлі Міністерства культури спалахнула пожежа: фото, відео

      2061 Читать новость на русском
      Пожежа у Міністерстві культури України / dsns.gov.ua

      У Києві вранці 27 січня спалахнула пожежа у будівлі Міністерства культури, молоді та спорту України. Рятувальники евакуювали усіх працівників відомства, постраждалих немає.

      За попередніми даними, задимлення виникло на 3 поверсі Мінкульту, що розташований на вулиці Івана Франка, 19, повідомляє ДСНС. Саме займання сталося у підвалі будівлі, де зерігався архів.

      Читайте також: В Ужгороді спалили авто дипломата Ігоря Діра – соцмережі

      Рятувальники евакуювали людей з верхніх поверхів за допомогою автодрабини. Постраждалих немає.


      Евакуація людей з будівлі Мінкульту у Києві / фото ДСНС

      Близько 11:30 пожежу у підвалі Міністерства культури ліквідували на площі 30 метрів квадратних.


      Рятувальники загасили пожежу у Мінкульті / фото ДСНС

      Пожежа у Мінкульті: відео

       

      На місці інциденту працюють понад 30 рятувальників та 10 одиниць спецтехніки.


      Пожежа у Мінкульті / фото ДСНС

      ДТП на Одеській трасі: зіткнулися 11 машин, в тому числі пасажирський автобус – фото, відео
      сьогодні
      10346
      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Міністерство культури, молоді та спорту Новини України Новини політики Новини Києва ДСНС Пожежа
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 09:20 Єврооблігації: шо це таке і чи вигідні вони Україні
      Юлія Поскробок 524
      сьогодні , 08:48 Кобі Браянт – історія життя легендарного баскетболіста
      Ігор Саджениця 1313
      сьогодні , 11:00 Як правильно лікувати грип та застуду
      8508
      сьогодні , 08:40 Росії загрожує розпад, – Aktuality
      Блоги 1811
      сьогодні , 07:00 Табори смерті: масові вбивства євреїв нацистами
      9434
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук