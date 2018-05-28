У Києві горить колишній кінотеатр: пожежу зняли на фото і відео

У понеділок, 28 травня, у Києві спалахнула пожежа у будівлі колишнього кінотеатру "Екран", що розташований біля метро "Житомирська" за адресою проспект Перемоги, 177. Чорний та густий дим затягнув усе небо.

Про це повідомляє "Інформатор".

За інформацією віддання, з будівлі виносять речі, надзвичайники намагаються ліквідувати вогонь та запобігти його перекиданню на ринок, що розташований поруч. Без світла залишилися усі найближчі кіоски.

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Відповідальний за будівлю кінотеатру чоловік розповів, що споруду могли навмисне підпалити.

На місці працюють робітники ДСНС, патрульна поліція і швидка допомога.

Додамо, що кінотеатру "Екранум" вже 117 років. Раніше його планували реконструювати, проте проект законсервували. На сьогодні кінотеатр не працює.

Дивіться відео з пожежі у кінотеатрі "Екран" у Києві: