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НАДІЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

У Києві горів багатоповерховий будинок: фото та відео

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У ніч на 22 березня на Березняках у Києві горів багатоквартирний житловий будинок на вулиці Павла Тичини 20А. Займання сталося в коморі на останньому поверсі 16-поверхової будівлі.

Повідомлення про пожежу надійшло о 01:05, передає Инфрматор.

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Співробітники ДСНС оперативно ліквідували осередок займання, а вже о 01:30 вогонь був повністю погашений. Після цього приміщення провітрили.

Рятувальники залили всі сходові марші до першого поверху, а також затоплені ліфти.

Медики чергували на місці події, обійшлося без постраждалих. Наразі слідство встановлює причину загоряння.

До слова, удень 19 березня у Чернівцях на Калинівському ринку, який вважається третім за розмірами в Україні після харківського "Барабашово" та одеського "Сьомого кілометру", сталася масштабна пожежа.

Теги: Новини України Новини Києва Фотоновини Пожежа
Джерело: 24 Канал
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