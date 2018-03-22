У Києві горів багатоповерховий будинок: фото та відео

У ніч на 22 березня на Березняках у Києві горів багатоквартирний житловий будинок на вулиці Павла Тичини 20А. Займання сталося в коморі на останньому поверсі 16-поверхової будівлі.

Повідомлення про пожежу надійшло о 01:05, передає Инфрматор.

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Співробітники ДСНС оперативно ліквідували осередок займання, а вже о 01:30 вогонь був повністю погашений. Після цього приміщення провітрили.

Рятувальники залили всі сходові марші до першого поверху, а також затоплені ліфти.



Медики чергували на місці події, обійшлося без постраждалих. Наразі слідство встановлює причину загоряння.

До слова, удень 19 березня у Чернівцях на Калинівському ринку, який вважається третім за розмірами в Україні після харківського "Барабашово" та одеського "Сьомого кілометру", сталася масштабна пожежа.