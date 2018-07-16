У Києві горів хостел: травмовано 6 осіб

У неділю 15 липня ввечері у Києві сталася пожежа у 2-поверховій адміністративній будівлі на вулиці Кибальчича, 11-В. Горіло приміщення хостелу.

Про це повідомляє прес-служба ДСНС у Києві.

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По прибуттю на місце події рятувальників стало відомо, що горить приміщення на 2-му поверсі будівлі, що використовувалось, як хостел. О 20:08 пожежу на площі 100 кв. м. локалізовано, о 20:17 – ліквідовано,

– йдеться у повідомленні рятувальників.

Під час пожежі постраждало 6 осіб. Одна потерпіла від госпіталізації відмовилась, решта були направлені до опікового центру клінічної лікарні.

Причини та обставини виникнення пожежі встановить слідство.



Пожежа сталася на вулиці Кибальчича у хостелі



Наслідки пожежі