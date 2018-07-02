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У Києві готували проросійську провокацію проти кримськотатарського народу, – СБУ

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Підконтрольні російські стороні українські громадяни мали найняти для провокації людей, які мали видавати себе за українських націоналістів
Підконтрольні російські стороні українські громадяни мали найняти для провокації людей, які мали видавати себе за українських націоналістів / прес-центр СБУ

Служба безпеки України разом із правоохоронцями попередили у Києві проведення проросійської провокації, спрямованої проти кримських татар та на розпалення міжнаціональної ворожнечі.

Про це інформують у прес-центрі СБУ.

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За задумом представників закордонних підривних центрів, підпорядковані їм особи в Україні повинні були зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки "Хідір-деде", яка мала відбутися 1 липня поточного року в кінотеатрі "Жовтень". Підконтрольні російській стороні громадяни України повинні були винайняти у Києві до 100 осіб та поділити їх на три групи, нібито українських націоналістів,
– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша група мала провести акцію протесту проти лідерів кримськотатарського народу, інша – розкидати листівки провокативного характеру у залі серед глядачів.

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Провокатори мали розкидати листівки у залі, де відбувалась презентація кримськотатарської стрічки

Третя група людей мала обілляти зеленкою ініціаторів створення картини. 

Правоохоронцям вдалося затримати організаторів під час підготовчої наради у одному із закладів громадського харчування столиці. У них вилучили зеленку, провокативні листівки, а також – інструкції від іноземних кураторів.

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Вилучені правоохоронцями речі

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Акція була спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі

У СБУ повідомляють, що організатори акції, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти кримськотатарського народу, причетні до здійснення провокації біля посольства Угорщини 20 червня цього року. У той день, ті ж самі фігуранти організували провокацію у вигляді пікетування посольства Угорщини в Україні, скандування антиугорських гасел та знищення опудала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Теги: СБУ Новини політики Новини України Новини Києва Поліція
Джерело: 24 канал
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