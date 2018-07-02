У Києві готували проросійську провокацію проти кримськотатарського народу, – СБУ

Служба безпеки України разом із правоохоронцями попередили у Києві проведення проросійської провокації, спрямованої проти кримських татар та на розпалення міжнаціональної ворожнечі.

Про це інформують у прес-центрі СБУ.

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За задумом представників закордонних підривних центрів, підпорядковані їм особи в Україні повинні були зірвати презентацію першого кримськотатарського фільму-казки "Хідір-деде", яка мала відбутися 1 липня поточного року в кінотеатрі "Жовтень". Підконтрольні російській стороні громадяни України повинні були винайняти у Києві до 100 осіб та поділити їх на три групи, нібито українських націоналістів,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перша група мала провести акцію протесту проти лідерів кримськотатарського народу, інша – розкидати листівки провокативного характеру у залі серед глядачів.



Провокатори мали розкидати листівки у залі, де відбувалась презентація кримськотатарської стрічки

Третя група людей мала обілляти зеленкою ініціаторів створення картини.

Правоохоронцям вдалося затримати організаторів під час підготовчої наради у одному із закладів громадського харчування столиці. У них вилучили зеленку, провокативні листівки, а також – інструкції від іноземних кураторів.



Вилучені правоохоронцями речі



Акція була спрямована на розпалювання міжнаціональної ворожнечі

У СБУ повідомляють, що організатори акції, спрямованої на розпалювання міжнаціональної ворожнечі проти кримськотатарського народу, причетні до здійснення провокації біля посольства Угорщини 20 червня цього року. У той день, ті ж самі фігуранти організували провокацію у вигляді пікетування посольства Угорщини в Україні, скандування антиугорських гасел та знищення опудала прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.