У Києві шахраї привласнили нерухомість на суму 170 мільйонів гривень: деталі

Злочинна група діяла у столиці, серед її учасників – колишній директор "Київфонду" та ексначальник юридичного відділу цього ж підприємства. За декілька років шахраї заволоділи нерухомістю у Києві на велику суму грошей.

Шахрайську схему розробили в період з 2015 по 2017 рік. Для цього використовували підроблені правовстановлюючі документи, печатки та бланки, а також – залучали підставних мешканців окупованих територій Луганщини. Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва.

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Які будівлі опинилися серед привласненого майна:

Адміністративна будівля Державної податкової інспекції на вулиці Січових Стрільців – площа 1386 квадратних метрів;

Будівля гуртожитку на вулиці Коперника – площа 2086 квадратних метрів;

20 приміщень громадських вбиралень СВКП "Київводфонд";

Будівля колишнього дитячого санаторію "Перемога".

Своїми діями група злочинців завдала шкоди державі на понад 170 мільйонів гривень. Частину об’єктів на суму у 100 мільйонів гривень же повернули державі. Наразі вживаються заходи щодо повернення іншого майна,

– зазначають у прокуратурі.

До суду вже скерували обвинувальний акт стосовно зловмисників. Обвинуваченим загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.