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      У Києві шахраї привласнили нерухомість на суму 170 мільйонів гривень: деталі

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      Шахраї привласнили нерухомість у Києві на суму 170 мільйонів гривень / Ілюстративне фото

      Злочинна група діяла у столиці, серед її учасників – колишній директор "Київфонду" та ексначальник юридичного відділу цього ж підприємства. За декілька років шахраї заволоділи нерухомістю у Києві на велику суму грошей.

      Шахрайську схему розробили в період з 2015 по 2017 рік. Для цього використовували підроблені правовстановлюючі документи, печатки та бланки, а також – залучали підставних мешканців окупованих територій Луганщини. Про це інформує пресслужба прокуратури міста Києва.

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      Які будівлі опинилися серед привласненого майна:

      • Адміністративна будівля Державної податкової інспекції на вулиці Січових Стрільців – площа 1386 квадратних метрів;
      • Будівля гуртожитку на вулиці Коперника – площа 2086 квадратних метрів;
      • 20 приміщень громадських вбиралень СВКП "Київводфонд";
      • Будівля колишнього дитячого санаторію "Перемога".

      Своїми діями група злочинців завдала шкоди державі на понад 170 мільйонів гривень. Частину об’єктів на суму у 100 мільйонів гривень же повернули державі. Наразі вживаються заходи щодо повернення іншого майна,
      – зазначають у прокуратурі.

      До суду вже скерували обвинувальний акт стосовно зловмисників. Обвинуваченим загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі.

       

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      Автор: Ірина Вихрущ
      Теги: Новини Києва Шахрайство Київська прокуратура Кримінальні новини
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