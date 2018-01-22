У Києві група злочинців викрала чоловіка: фото

У Києві протягом години затримали злочинців, які посеред вулиці напали на місцевого жителя і силою посадили в мікроавтобус.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва.

Правоохоронці зазначили, що свідки викрадення встигли запам’ятати прикмети невідомих та повідомити в поліцію.

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Чоловіка викрали п’ятеро невідомих осіб поблизу зупинки громадського транспорту. Його силою посадили у мікроавтобус та повезли у бік Троєщини.

Поліцейські наздогнали викрадачів у селищі Зазим’я Броварського району. Зловмисники залишили автомобіль із потерпілим на узбіччі, а самі кинулися втікати.

Зрештою, співробітники поліції затримали чотирьох правопорушників, одному з них вдалося втекти. Постраждалому на місці надали необхідну медичну допомогу.

За словами постраждалого, його очі забризкали із газового балончика та посадили у мікроавтобус. Далі на нього одягнули кайданки, декілька разів вдарили та закрили обличчя чорною шапкою.

Усі четверо правопорушників відмовилися давати пояснення правоохоронцям щодо свого вчинку.