У Києві хлопчик випав з 12 поверху: дитина померла

Трагедія сталася у столиці у вівторок, 29 травня, на вулиці Гната Юри. Дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

Про це повідомляє прес-служба поліції. Читайте також: На Житомирщині втопився чоловік, який заснув у автомобілі "Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині. На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей", – розповіли у поліції. Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок.