У Києві хлопчик випав з 12 поверху: дитина померла
Трагедія сталася у столиці у вівторок, 29 травня, на вулиці Гната Юри. Дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям.
Про це повідомляє прес-служба поліції.
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"Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині. На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей", – розповіли у поліції.
Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок.
Джерело: 24 Канал
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