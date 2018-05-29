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ОЛЕГ СЕНЦОВ ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ ЗБИТИЙ "БОЇНГ 777" СЕРГІЙ СТЕРНЕНКО

У Києві хлопчик випав з 12 поверху: дитина померла

197 Читать новость на русском
У Києві хлопчик випав з 12 поверху
У Києві хлопчик випав з 12 поверху / Ілюстративне фото

Трагедія сталася у столиці у вівторок, 29 травня, на вулиці Гната Юри. Дитина забралася на підвіконня, оперлася на москітну сітку та впала з 12-го поверху. Отримані травми виявилися несумісними із життям.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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"Співробітники поліції встановили, що хлопчик виховувався в нормальній, багатодітній родині. На момент трагедії його мати у сусідній кімнаті вдягала інших дітей",  –  розповіли у поліції. 

Лікарі на місці інциденту констатували смерть дитини. Поліція кваліфікує подію, як нещасний випадок.

Теги: Діти Новини Києва Поліція
Джерело: 24 Канал
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