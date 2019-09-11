У Києві хочуть до кінця року заборонити нове будівництво: що про це відомо

Київська міська рада хоче ввести мораторій на нове будівництво і реконструкцію у столиці.

Відповідний проєкт рішення з'явився на сайті Київради 10 вересня.

Що передбачає документ? До 31 грудня має бути проведена інвентаризація об'єктів нового будівництва або реконструкція зі зміною зовнішніх параметрів будівель на території столиці.

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Результати такої перевірки мають бути доступними для громадськості на сайті Центру моніторингу забудови міста Києва.

Проєктом також пропонують ввести тимчасовий мораторій на здійснення підготовчих та будівельних робіт на період проведення інвентаризації – тобто призупинити будь-яке нове будівництво.

Що буде заборонено на період дії мораторію:

- Департаменту містобудування та архітектури заборонять видавати містобудівні умови та обмеження для проектування об'єктів будівництва;

- КМДА та її структурні підрозділи, комунальні підприємства, установи та організації не зможуть видавати будь-які дозволи на будівництво;

- Департаменту державного архітектурно-будівельного контролю – реєструвати повідомлення про початок підготовчих робіт або будівництва, про готовність об'єкта до експлуатації, а також дозволи на виконання будівельних робіт.

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Дія цього рішення не буде поширюватись на нове будівництво чи реконструкцію об'єктів соціальної, інженерної чи транспортної інфраструктури, а також на об'єкти, які перебувають в аварійному стані чи ті, що будуються або реконструюються на замовлення органів державної чи місцевої влади на землях державної або комунальної влади.

На даний момент проект рішення перебуває на розгляді комісії.