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ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

У Києві Hummer на смерть збив дитину: у мережі з люттю коментують трагічну подію

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ДТП у Києві за участю Кирила Островського на Hummer
ДТП у Києві за участю Кирила Островського на Hummer / Колаж 24 канал

У мережі здійнялася хвиля обурення через ДТП в Києві, в якій водій автомобіля Hummer Кирило Островський на смерть збив десятирічну дівчинку та намагався втекти з місця події. Так, чимало користувачів соціальних мереж вважають, що над водієм варто було вчинити самосуд, а також – що чоловік відкупиться від правоохоронців.

Увечері 24 липня у Києві водій на автомобілі Hummer збив дівчинку на пішохідному переході та намагався втекти з місця аварії. Через деякий час дитина померла від отриманих травм, а водія після гонитви затримали правоохоронці.

Водієм автомобіля Hummer виявився 23-річний Кирило Островський – колишній боксер, а сьогодні – директор, власник та інвестор фірми Fit&Sweet.

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Зазначимо, що деякі з користувачів соціальних мереж порівнюють смертельну аварію в Києві з трагічною ДТП, що трапилася в Харкові у жовтні 2017 року. Тоді внаслідок зіткнення двох авто загинули 6 людей. Інтернет-юзери вважають, що учасник київської аварії Островський уникне покарання, як і учасниця харківської ДТП Олена Зайцева, справа якої тягнеться вже 9 місяців.

 

 

Теги: Аварії та ДТП Новини України Жертви ДТП з Hummer у Києві Кримінальні новини Новини Києва Діти і неповнолітні
Джерело: 24 канал
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