У Києві іноземець кинув під двері квартири бойову гранату: деталі

Чоловік кинув гранату під двері квартири колишньої співмешканки намагаючись залякати її сім'ю.

Про це повідомила поліція Києва.

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У прес-службі прокуратури, до чергової частини поліції Голосіївського району надійшло повідомлення про те, що біля вхідних дверей квартири одного з будинків на вулиці Академіка Заболотного лежить предмет, схожий на гранату. Іноземного громадянина заарештували без права на заставу.

На місці події правоохоронці виявили гранату Ф-1, яка була приведена у бойову готовність та могла вибухнути під час відкриття дверей. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 44-річного іноземця.

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна.