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У Києві іноземець кинув під двері квартири бойову гранату: деталі

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Під час відкриття дверей граната могла вибухнути
Під час відкриття дверей граната могла вибухнути / www.vladtime.ru

Чоловік кинув гранату під двері квартири колишньої співмешканки намагаючись залякати її сім'ю.

Про це повідомила поліція Києва. 

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У прес-службі прокуратури, до чергової частини поліції Голосіївського району надійшло повідомлення про те, що біля вхідних дверей квартири одного з будинків на вулиці Академіка Заболотного лежить предмет, схожий на гранату. Іноземного громадянина заарештували без права на заставу.

На місці події правоохоронці виявили гранату Ф-1, яка була приведена у бойову готовність та могла вибухнути під час відкриття дверей. За підозрою у вчиненні злочину правоохоронці затримали 44-річного іноземця. 

Правопорушнику повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 189 (вимагання) та ч. 2. ст. 15, ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення з конфіскацією майна. 

Теги: Новини України Поліція Новини Києва
Джерело: 24 Канал
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