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      У Києві іноземці намагалися переїхати чоловіка, який попросив вимкнути музику (відео 18+)

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      У Києві іноземці намагались переїхати чоловіка
      У Києві іноземці намагались переїхати чоловіка / Информатор

      В Києві чоловік попросив іноземців зробити тихіше музику в автомобілі, після чого – розбив в їх машині лобове скло. Через це між містянами та іноземцями виникла бійка. Одного чоловіка затримано, двох киян – госпіталізовано.

      інцидент трапився 12-го серпня на вулиці Бориса Гмирі. Зловмисник погрожував вбити чоловіка, перебуваючи у салоні поліцейської автівки, про це повідомляє Информатор.

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      За попередніми даними, іноземці є студентами в одному із українських ВНЗ. Посеред ночі їх компанія гучно увімкнула музику у своїй машині, яку розташували попід жилим будинком.

      Натомість киянин напідпитку зробив агресивне зауваження молодим людям. Їм це не сподобалось – водій намагався переїхати чоловіка.

      Обурившись, українець розбив лобове скло їхнього автомобіля.

      У Києві чоловік напідпитку розбив лобове скло, бо на нього намагались наїхати
      У Києві чоловік напідпитку розбив лобове скло, бо на нього намагались наїхати

      Після цього між опонентами виник конфлікт, внаслідок якого двох місцевих жителів госпіталізували.

      Правоохоронцям таки довелось затримати одного з іноземців через надто агресивну поведінку.

      Натомість з патрульної машини затриманий викрикував нецензурні вислови англійською і погрожував вбити чоловіка, який розбив лобове скло.

      Також на відеозаписі видно, як інший учасник конфлікту закриває камеру рукою та просить оператора припинити зйомку.

      Сутичка в Києві
      Іноземець погрожував місцевому жителю розправою

      Друзі затриманого іншомовного студента запевняли журналістів і перехожих, що причина їх затримання – темний колір шкіри.

      Драгер показав, що в організмі водія авто 0.29 проміле алкоголю, в той час, як допустима норма за кермом – 0,2 проміле.

      Іноземці звинуватили киян в расизмі
      Іноземці звинуватили киян в расизмі

      Агресивний чоловік погрожує чоловікові розправою з поліцейського авто (18+):

       

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      Теги: Кримінал Кримінальні новини Новини Києва
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