У Києві іноземці намагалися переїхати чоловіка, який попросив вимкнути музику (відео 18+)

В Києві чоловік попросив іноземців зробити тихіше музику в автомобілі, після чого – розбив в їх машині лобове скло. Через це між містянами та іноземцями виникла бійка. Одного чоловіка затримано, двох киян – госпіталізовано.

інцидент трапився 12-го серпня на вулиці Бориса Гмирі. Зловмисник погрожував вбити чоловіка, перебуваючи у салоні поліцейської автівки, про це повідомляє Информатор.

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За попередніми даними, іноземці є студентами в одному із українських ВНЗ. Посеред ночі їх компанія гучно увімкнула музику у своїй машині, яку розташували попід жилим будинком.

Натомість киянин напідпитку зробив агресивне зауваження молодим людям. Їм це не сподобалось – водій намагався переїхати чоловіка.

Обурившись, українець розбив лобове скло їхнього автомобіля.



У Києві чоловік напідпитку розбив лобове скло, бо на нього намагались наїхати

Після цього між опонентами виник конфлікт, внаслідок якого двох місцевих жителів госпіталізували.

Правоохоронцям таки довелось затримати одного з іноземців через надто агресивну поведінку.

Натомість з патрульної машини затриманий викрикував нецензурні вислови англійською і погрожував вбити чоловіка, який розбив лобове скло.

Також на відеозаписі видно, як інший учасник конфлікту закриває камеру рукою та просить оператора припинити зйомку.



Іноземець погрожував місцевому жителю розправою

Друзі затриманого іншомовного студента запевняли журналістів і перехожих, що причина їх затримання – темний колір шкіри.

Драгер показав, що в організмі водія авто 0.29 проміле алкоголю, в той час, як допустима норма за кермом – 0,2 проміле.



Іноземці звинуватили киян в расизмі

Агресивний чоловік погрожує чоловікові розправою з поліцейського авто (18+):