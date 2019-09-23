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      У Києві іноземці стріляли у поліцейських: фото, відео

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      Затримано трьох підозрюваних у стрілянині в Києві
      Затримано трьох підозрюваних у стрілянині в Києві / kyiv.npu.gov.ua

      В Оболонському районі Києва вночі 23 вересня іноземець стріляв у поліцейських. Чоловік відкрив стрілянину під час перевірки документів.

      Правоохоронці, патрулюючи Оболонський район, помітили біля автомобіля чотирьох осіб, розповіли у Нацполіції. Коли вони зупинилася і вийшли з машини, щоб перевірити документи, у відповідь один із них почав стріляти.

      Зверніть увагу! У Києві сталася стрілянина між водіями: фото

      У бік спецназівців було зроблено сім пострілів, після чого компанія почала розбігатися. Трьох правопорушників затримали. Ними виявилися громадяни іншої країни. До того ж, один із них має судимості за грабіж та крадіжку.

      Дивіться відео затримання групи іноземців:

      Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про "посягання на життя співробітника правоохоронного органу". Підозрюваним загрожує до 15 років позбавлення волі або довічне ув'язнення.

      Дивіться також: Поліцейські побились з киянами через альтанки: відео


      Поліцейські затримали групу осіб у Києві


      Затримані виявились іноземцями

      Схожа ситуація нещодавно сталася у Дарницькому районі столиці в ніч на 16 вересня. Там близько 1 ночі співробітник полку поліції спецпризначення зчепився з гуртом молодиків: сутичка завершилась стріляниною, затриманнями і госпіталізацією деяких її учасників. 

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      Теги: Новини України Поліція Стрілянина Новини Києва Кримінальні новини Кримінал Зброя
      Джерело: 24 канал
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