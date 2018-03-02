У Києві існує серйозна проблема із незаконними забудовами, – Кличко

У Києві наразі існує проблема із незаконними забудовами. Попри усі намагання влади боротися із ними проблема залишається актуальною.

Про це у прямому ефірі 24 Каналу повідомив мер міста Києва Віталій Кличко.

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Очільник міста наголосив на тому, що біля кожного будівельного майданчику повинні бути інформаційні стенди, де кожен киянин може перевірити, яка організація займається будівництвом, які дозволи вона має, проект будівництва та терміни введення в експлуатацію.

Зовсім інше питання, коли організація має всі дозволи, але громада має свою думку щодо будівництва в конкретному районі. В такому випадку ми збираємо усіх учасників конфлікту та обговорюємо за "круглим столом" шляхи компромісного вирішення проблеми,

– зауважив Віталій Кличко.

Також мер Києва повідомив, що вирішення проблеми із незаконними забудовами у Києві – прийняття генерального плану розвитку міста Києва. Тоді кожен мешканець міста чітко знатиме, яким чином розвиватиметься його район та Київ загалом, а також, що планують ще збудувати. Затвердження цього плану відбуватиметься відкрито та із залученням громадськості. Саме таким рішенням ми зможемо розв’язати багато конфліктів, які, на жаль, ще існують.

Дивіться інтерв'ю з Віталієм Кличком.