У Києві кілька днів не буде води: перелік вулиць і графік відключень
У Києві до кінця тижня не буде холодної води у будинках на окремих вулицях. Відключення пов’язане із плановими ремонтними роботами на мережах холодного водопостачання.
Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".
Воду почнуть відключати вже ввечері 20 листопада. Планові ремонтні роботи триватимуть до ночі 24 листопада. "Київводоканал" закликав жителів столиці заздалегідь запастися водою.
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20 листопада води не буде за такими адресами:
Із 21:00 до 7:00 середи, 21 листопада:
вул. Ставропольська, 28, 28А, 30, 32/11
вул. Саратовська, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42
вул. Кучмин Яр, 44, 44А
вул. Я.Корчака, 23/2, 20
21 листопада
Із 9:00 до 24:00:
вул. Бучми, 1,2,4
вул. Миколайчука,7, 7А, 9, 11,12
проспект Соборності, 2
Із 9:00 до 22:00:
вул.Полярна,15, 15А
Із 8:30 до 7:00 четверга, 22 листопада:
вул. Г.Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6
вул. Краківська, 25, 25А. 25Б
вул. Попудренка. 42, 44, 44А
22 листопада
Із 8:30 до 20:00:
вул. Річна, 3, 4
вул. Дмитрівська, 45
23 листопада
Із 10:00 до 24:00 неділі, 25 листопада:
вул. М.Максимовича, 2
вул. Теслярська, 4
вул. Кайсарова, 5, 15
Із 21:00 до 7:00 суботи, 24 листопада:
Вул. Ружинська, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
вул. Саратовська, 14А
вул. Муромська, 16
Із 9:00 до 20:00:
вул. Миколайчука, 13 - 13А, 15, 15А
Із 20:00 до 10:00 суботи, 24 листопада:
вул. Глибочицька, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101
вул. Петрівська, 10, 12
пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 9.