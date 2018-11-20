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      У Києві кілька днів не буде води: перелік вулиць і графік відключень

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      Відключення води у Києві
      Відключення води у Києві / Фото з відкритих джерел

      У Києві до кінця тижня не буде холодної води у будинках на окремих вулицях. Відключення пов’язане із плановими ремонтними роботами на мережах холодного водопостачання.

      Про це повідомляє прес-служба "Київводоканалу".

      Воду почнуть відключати вже ввечері 20 листопада. Планові ремонтні роботи триватимуть до ночі 24 листопада. "Київводоканал" закликав жителів столиці заздалегідь запастися водою.

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      20 листопада води не буде за такими адресами:

      Із 21:00 до 7:00 середи, 21 листопада:

      вул. Ставропольська, 28, 28А, 30, 32/11
      вул. Саратовська, 7, 13, 15, 17, 19, 21, 6/42
      вул. Кучмин Яр, 44, 44А
      вул. Я.Корчака, 23/2, 20

      21 листопада

      Із 9:00 до 24:00:

      вул. Бучми, 1,2,4
      вул. Миколайчука,7, 7А, 9, 11,12
      проспект Соборності, 2

      Із 9:00 до 22:00:

      вул.Полярна,15, 15А

      Із 8:30 до 7:00 четверга, 22 листопада:

      вул. Г.Хоткевича, 2/46, 4, 4А, 6
      вул. Краківська, 25, 25А. 25Б
      вул. Попудренка. 42, 44, 44А

      22 листопада

      Із 8:30 до 20:00:

      вул. Річна, 3, 4
      вул. Дмитрівська, 45

      23 листопада

      Із 10:00 до 24:00 неділі, 25 листопада:

      вул. М.Максимовича, 2
      вул. Теслярська, 4
      вул. Кайсарова, 5, 15

      Із 21:00 до 7:00 суботи, 24 листопада:

      Вул. Ружинська, 11, 11А, 15/18, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 36/16, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50
      вул. Саратовська, 14А
      вул. Муромська, 16

      Із 9:00 до 20:00:

      вул. Миколайчука, 13 - 13А, 15, 15А

      Із 20:00 до 10:00 суботи, 24 листопада:

      вул. Глибочицька, 17, 17А, 17Б, 17В, 17Г, 27, 29/31, 33, 37, 43, 44, 46, 48, 50, 52, 53, 58, 67, 71, 101
      вул. Петрівська, 10, 12
      пров. Косогірний, 4, 8, 8А, 9.

      Теги: Новини України Новини Києва комунальні послуги
      Джерело: 24 канал
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