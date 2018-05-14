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У Києві кинули вибухівку на територію складу: постраждали шестеро охоронців

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У Києві кинули вибухівку на територію складу: постраждали шестеро охоронців
У Києві кинули вибухівку на територію складу: постраждали шестеро охоронців / скріншот з відео

Вибух пролунав на території складу по вулиці Новопирогівській, що у Києві. Внаслідок події постраждали шестеро осіб, яких з травмами різного ступеню тяжкості госпіталізували до лікарні.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

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На місці події правоохоронці вилучили фрагменти вибухового пристрою, які направили на проведення експертизи.

"Попередньо встановлено, що невідомі особи підійшли до паркану складів, які перебували під охороною, після чого кинули на територію два вибухових пристрої. У результаті травми отримали шестеро охоронців. Потерпілих з тілесними ушкодженнями доставили до лікарні, де їм наразі надають необхідну медичну допомогу. Відомо, що один з чоловіків на цей час знаходиться без свідомості", – повідомляють у поліції. 

Розпочато кримінальне провадження за ст. ст. 15 і 115 Кримінального кодексу (замах на вбивство). 

Дивіться відео розслідування вибуху на території складських приміщень у Києві 

 

Теги: Новини Києва Поліція Вибух
Джерело: 24 Канал
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