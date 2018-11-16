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      У Києві кинули за ґрати ляльковода, який під час дитячого святкування розбещував 8-річну дитину

      1313 Читать новость на русском
      Чоловіка засудили до 5 років за ґратами
      Чоловіка засудили до 5 років за ґратами / kyiv.gp.gov.ua

      49-річного аніматора-ляльковода засудили до 5 років позбавлення волі через розбещування малолітньої дівчинки на дитячому святі.

      Відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд міста Києва, повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.

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      Справа тягнеться ще із 2016 року. Тоді нині засудженого керівника виїзного Лялькового театру запросили на дитяче святкування як аніматора.

      Під час святкування зловмисник заманив 8-річну дівчинку до окремої кімнати, де, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зробив дитині "масаж", торкаючись її статевих органів,
      – зазначили у прокуратурі. 

      Дитина розповіла про інцидент рідним, а ті вже написали заяву у правоохоронні органи.

      Протягом судового процесу підозрюваний своєї провини так і не визнав. Та завдяки висновкам психологічного дослідження дитини, показами свідків, письмовими та відеодоказами його протиправні дії довели.

      Збоченця визнали винним за статтею про розбещення неповнолітніх. Чоловіка взяли під варту прямо у судовій залі. 

      Теги: Новини Києва Кримінальні новини Діти і неповнолітні
      Джерело: 24 канал
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