У Києві кинули за ґрати ляльковода, який під час дитячого святкування розбещував 8-річну дитину
49-річного аніматора-ляльковода засудили до 5 років позбавлення волі через розбещування малолітньої дівчинки на дитячому святі.
Відповідне рішення ухвалив Солом’янський районний суд міста Києва, повідомили у прес-службі Прокуратури міста Києва.
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Справа тягнеться ще із 2016 року. Тоді нині засудженого керівника виїзного Лялькового театру запросили на дитяче святкування як аніматора.
Під час святкування зловмисник заманив 8-річну дівчинку до окремої кімнати, де, скориставшись тим, що за його діями ніхто не спостерігає, зробив дитині "масаж", торкаючись її статевих органів,
– зазначили у прокуратурі.
Дитина розповіла про інцидент рідним, а ті вже написали заяву у правоохоронні органи.
Протягом судового процесу підозрюваний своєї провини так і не визнав. Та завдяки висновкам психологічного дослідження дитини, показами свідків, письмовими та відеодоказами його протиправні дії довели.
Збоченця визнали винним за статтею про розбещення неповнолітніх. Чоловіка взяли під варту прямо у судовій залі.