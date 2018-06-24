У Києві конфлікт молодиків переріс у постріли: одна особа перебуває у лікарні

Уночі проти 23 червня у Дарницькому районі Києві було чутно постріли. Згодом з'ясувалося, що між групою молодиків виник конфлікт, який переріс у штовханину, а згодом – у бійку: у результаті один із учасників зробив кілька пострілів угору.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції Києва

Читайте також: Напад на авто у Києві: в поліції не підтвердили стрілянину

Зазначається, що інцидент трапився на проспекті Бажана.

"До чергової частини управління зателефонував чоловік і повідомив, що чув постріли. На місце події прибули екіпажі патрульних поліцейських, слідчо-оперативна група Дарницького управління поліції та експерти", – розповідають правоохоронці.

За їхніми словами, зі свідчень свідків було встановлено, що між групою осіб виник конфлікт, який переріс у штовханину, а згодом – у бійку: у результаті один із учасників зробив кілька пострілів угору.

Внаслідок інциденту ніхто не зазнав вогнепальних поранень, натомість один із чоловіків із побоями перебуває в лікарні. Крім того, з місця події було вилучено дві гільзи.

"Після цього компанія сіла в авто та поїхала у невідомому напрямку, забравши із собою побитого чоловіка. Згодом поліцейські виявили його у лікарняному закладі. Від написання будь-яких заяв та надання пояснень потерпілий відмовився, вказавши, що самостійно розібрався у ситуації, і попросив його не турбувати", – сповістив начальник Дарницького управління поліції Сергій Чернишев.

Додамо, що після проведення першочергової перевірки правоохоронці кваліфікують подію як хуліганство. Наразі поліцейські встановлюють учасників конфлікту.

Нагадаємо, 23 червня у селі Курісове, що у Лиманському районі Одеської області, озброєний обрізом мисливської гладкоствольної рушниці чоловік, що стоїть на обліку як психічнохвора людина та як наркоман, зачинився у будинку та кинув у поліцейських, які прибули на виклик, шумову гранату. Крім того, зловмисник з рушниці поранив одного із правоохоронців.