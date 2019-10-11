14:39
11 жовт 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Іспанський агент Навальний. Росія перемогла у свободі слова
      Вєсті Кремля
      21:04, 10 жовтня
      Вєсті.UA: Мендель рятує святий спокій Зеленського. Кому моляться у "Слузі народу"
      Вєсті.UA
      19:32, 10 жовтня
      Розбійники в погонах: хто ховається за новими грабунками українців
      ЦРУ
      13:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПРЕСМАРАФОН ЗЕЛЕНСЬКОГО УКРАЇНА – ЛИТВА РОЗВЕДЕННЯ ВІЙСЬК

      У Києві корупція призначає лікарів і вирішує, куди їде "швидка", – Ткаченко

      210 Читать новость на русском
      Олександр Ткаченко розкритикував стан медицини в Києві
      Олександр Ткаченко розкритикував стан медицини в Києві / biz.liga.net

      На першому місці серед проблем, які хвилюють киян, є стан медичного сервісу. Наступні проблеми після цієї – безпека в місті, стан доріг і громадського транспорту, паркування, вода, ціни і якість комунальних послуг.

      "Чому, наприклад, у Києві не запрацювала система "Сімейний лікар", яка запрацювала в багатьох містах по країні? Чому в місті не існує нормальних приймальних відділень при поліклініках або лікарнях? Ви приходите і не знаєте, куди вам бігти. Є велика кількість невеликих рішень, які очевидні, якби не корупція. Корупція призначає лікарів, вирішує, куди їде "швидка", – розповів в інтерв’ю LB.ua нардеп від "Слуги народу", ексгендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко, який хоче очолити КМДА.

      Читайте також: Києвом зацікавився давно, – Ткаченко про те, що робитиме на посаді голови КМДА

      Медицина в місті розділена на 2 береги – лівий і правий. Ніколи "швидка" не поїде в точку, яка не визначена їй розпорядженням або департаментом медицини. Це не зовсім районування. Не факт, що "швидка" відвезе тебе в найближчу лікарню. Вона поїде туди, куди їй визначено розпорядженням,
      – розповів Ткаченко.

      За його словами, корупція тут полягає в тому, що медичному закладу на кожного пацієнта виділяється фінансування, гроші на капітальні ремонти, комунальні послуги, ліки і так далі.

      "Або взяти приклад того, як в одному з відомств чиновник не видавав дозвільний документ, поки заявник не зробить замовлення на труби у підприємства його дружини. Коли про таке дізнаєшся, стає гидко на фізичному рівні", – розповів нардеп.

      Що відомо про Олександра Ткаченка? Колишній гендиректор 1+1 media. На сьогодні –нардеп від "Слуги народу", керівник Комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики.

      Щодо доходів і майна політика, то у своїй декларації за 2018 рік Ткаченко вказав 2 квартири в Києві, 2 авто (Land Rover і BMW X5) та низку корпоративних прав (на загальну суму 50,7 мільйона гривень).У готівці Ткаченко зберігає понад 300 тисяч доларів і 6,98 мільйона гривень, а в банках – понад 9 тисяч доларів і 200 тисяч гривень

      В медіа Ткаченка не раз називали претендентом на посаду міського голови Києва на наступних місцевих виборах. Проте сам політик наразі тільки підтвердив намір очолити КМДА і подав уже відповідну декларацію. Зауважимо, що в законопроєкті про столицю, який вже частково схвалила Рада, посади міського голови Києва та голови КМДА є розділеними.

      Читайте також: Кличко великий спортсмен, однак хр*новий менеджер міста, – Ткаченко

      blog_ava
      Як приготувати смачні та пишні оладки: прості та швидкі рецепти
      сьогодні
      4689
      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини політики Новини Києва Новини Здоров'я Лікування Медицина Корупція
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Grammarly: історія успіху українського стартапу у Кремнієвій долині
      сьогодні , 14:07 Grammarly: історія успіху українського стартапу у Кремнієвій долині
      Ірина Полицька 59
      Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
      сьогодні , 12:50 Лауреат Нобелівської премії з літератури за 2018: що відомо про українське походження Токарчук
      Анастасія Манюхіна 1359
      Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      сьогодні , 12:00 Білорусь віддаляється від Росії, – Daily Time
      Світові Медіа 1176
      Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      сьогодні , 11:08 Чому Туреччина відправила війська в Сирію і як відреагував світ
      Світлана Попова 2218
      Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      сьогодні , 10:10 Збірна України у двох кроках від Євро-2020: анонс матчу Україна – Литва
      Ігор Саджениця 868
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук