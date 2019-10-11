У Києві корупція призначає лікарів і вирішує, куди їде "швидка", – Ткаченко

На першому місці серед проблем, які хвилюють киян, є стан медичного сервісу. Наступні проблеми після цієї – безпека в місті, стан доріг і громадського транспорту, паркування, вода, ціни і якість комунальних послуг.

"Чому, наприклад, у Києві не запрацювала система "Сімейний лікар", яка запрацювала в багатьох містах по країні? Чому в місті не існує нормальних приймальних відділень при поліклініках або лікарнях? Ви приходите і не знаєте, куди вам бігти. Є велика кількість невеликих рішень, які очевидні, якби не корупція. Корупція призначає лікарів, вирішує, куди їде "швидка", – розповів в інтерв’ю LB.ua нардеп від "Слуги народу", ексгендиректор 1+1 media Олександр Ткаченко, який хоче очолити КМДА.

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Медицина в місті розділена на 2 береги – лівий і правий. Ніколи "швидка" не поїде в точку, яка не визначена їй розпорядженням або департаментом медицини. Це не зовсім районування. Не факт, що "швидка" відвезе тебе в найближчу лікарню. Вона поїде туди, куди їй визначено розпорядженням,

– розповів Ткаченко.

За його словами, корупція тут полягає в тому, що медичному закладу на кожного пацієнта виділяється фінансування, гроші на капітальні ремонти, комунальні послуги, ліки і так далі.

"Або взяти приклад того, як в одному з відомств чиновник не видавав дозвільний документ, поки заявник не зробить замовлення на труби у підприємства його дружини. Коли про таке дізнаєшся, стає гидко на фізичному рівні", – розповів нардеп.

Що відомо про Олександра Ткаченка? Колишній гендиректор 1+1 media. На сьогодні –нардеп від "Слуги народу", керівник Комітету парламенту з питань гуманітарної та інформаційної політики.



Щодо доходів і майна політика, то у своїй декларації за 2018 рік Ткаченко вказав 2 квартири в Києві, 2 авто (Land Rover і BMW X5) та низку корпоративних прав (на загальну суму 50,7 мільйона гривень).У готівці Ткаченко зберігає понад 300 тисяч доларів і 6,98 мільйона гривень, а в банках – понад 9 тисяч доларів і 200 тисяч гривень



В медіа Ткаченка не раз називали претендентом на посаду міського голови Києва на наступних місцевих виборах. Проте сам політик наразі тільки підтвердив намір очолити КМДА і подав уже відповідну декларацію. Зауважимо, що в законопроєкті про столицю, який вже частково схвалила Рада, посади міського голови Києва та голови КМДА є розділеними.

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