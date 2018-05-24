У Києві кумедно потролили Павелка з кубком Ліги чемпіонів в храмі: фото

Президент Федерації футболу України Андрій Павелко у квітні вирішив поподоружвати з кубком Ліги чемпіонів різними містами країни і відвідав з ним навіть храм. Фото з кубком у церкві викликало неабиякий резонанс у пресі.

На резонасному фото зображені настоятель церкви, сам Андрій Павелко, а також тесть його сина Олександр Петровський. Петровського різні ЗМІ називають дніпровським кримінальним авторитетом, відомого під прізвиськом "Алік Нарік".

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Резонансу цьому фото додає те, що УЄФА є релігійно нейтральною організацією, а отже присутність кубку у храмі, як мінімум, викликає кілька запитань.

Тепер це Павелка кумедно потролили в центрі Києва – тут розмістили великий стенд, де кожен може стати героєм славнозвісного фото. Наприклад, в ролі настоятеля церки або ж Петровського. Відповідне фото на своїй сторінці у Facebook розмісти журналіст Костянтин Андріюк.

"Тролінг 80 левела! І хтось, мені здається, його добряче заслужив", – йдеться в підписі до фото.



Стенд у центрі Києва на Майдані Незалежності



Оригінальне фото Павелка з кубком Ліги чемпіонів в храмі