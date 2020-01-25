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      У Києві кур'єр Glovo помер за загадкових обставин

      392 Читать новость на русском
      Кур'єр Glovo помер 24.01.2020 у Києві за загадкових обставин / Киев.Оперативный

      У Києві за загадкових обставин 24 січня помер чоловік з рюкзаком кур'єрської служби Glovo неподалік від ТЦ "Гулівер". Правоохоронці зараз намагаються з’ясувати особу померлого.

      Ймовірного кур’єра Glovo знайшли неподалік від "Гулівера" в покинутій будівлі. Коли чоловіка побачили, він був ще живий, повідомили у фейсбук-спільноті "Киев.Оперативный".

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      На місце викликали швидку медичну допомогу. Медики намагалися реанімувати чоловіка, проте не змогли таки врятувати і він помер. Поруч з чоловіком знайшли речі, ключі і рюкзак Glovo.

      У спільноті закликали тих, хто щось знає про цю людину, зв'язатися через особисті повідомлення.

      24 канал намагався зв’язатися з представниками Glovo для коментаря, проте там наразі не відповіли.

      Фото померлого чоловіка "Киев.Оперативный" опублікував у своєму телеграм-каналі для упізнання особи. 24 канал не може опублікувати ці зображення з етичних міркувань.

       

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      Автор: Ірина Кошанська
      Теги: Новини України Новини Києва Кримінальні новини Жертви
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