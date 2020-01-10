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      У Києві Lexus влетів у маршрутку, серед постраждалих – дитина: фото і відео ДТП

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      ДТП за участю Lexus і маршрутки у Києві / kiev.informator.ua

      У Києві неподалік від станції метро Бориспільська ввечері 9 січня сталась жорстка ДТП. Lexus влетів у маршрутний автобус, через що постраждали 4 людини, серед яких і дитина.

      За попередніми даними, водій Lexus їхав по Бориспільському шосе, повертаючись з аеропорту. У цей момент з вулиці Світла на Харківську площу їхала маршрутка, пише "Інформатор".

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      На перехресті водій позашляховика не розминувся з автобусом і в'їхав у нього.

      У Lexus на момент аварії перебували троє осіб – сім'я з дитиною, які поверталися з відпочинку у Дубаї. Усі вони отримали травми і були госпіталізовані.


      ДТП у Києві за участю позашляховика і маршрутки / фото "Інформатор" 

      Також під час ДТП отримав поранення пасажир маршрутки – 16-річний хлопець. Він розсік голову та отримав струс мозку.

      У Києві Lexus влетів у маршрутку: відео

       

       


      Пошкоджена під час ДТП маршрутка у Києві / фото "Інформатор"


      Lexus влетів у маршрутку в столиці / фото "Інформатор" 

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      сьогодні
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      Автор: Лія Бонавська
      Теги: Новини України Аварії та ДТП Новини Києва Постраждалі Діти і неповнолітні
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