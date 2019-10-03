У Києві лікар "збивав" з пацієнта 20 тисяч доларів за операцію

Правоохоронці викрили співробітників НАМНУ, які систематично вимагали кошти у пацієнтів за проведення операцій. Організатора схеми, завідувача трансплантації та хірургії, затримали під час отримання 20 тисяч доларів хабаря.

Гроші зловмисник очікував отримати від пацієнта за проведену раніше операцію з трансплантації печінки та подальші лікування і реабілітацію, повідомляє прокуратура міста Києва.

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Під час проведення слідчих дій у нього вилучили отримані незаконним шляхом гроші, а також 60 тисяч доларів, знайдені у робочому кабінеті.

СБУ також повідомляє, що співробітники інституту НАМНУ систематично вимагали та отримували гроші від своїх пацієнтів за медичні послуги, використовуючи своє службове становище.

Одна лише попередня консультація коштувала пацієнтам 3 тисячі гривень. Натомість за проведення операцій вони вимагали у людей від 20 до 50 тисяч доларів.

Наразі правоохоронці встановлюють усіх причетних до незаконної схеми осіб. Їм оголосять про підозру у вимаганні та отриманні хабара у великому розмірі та у складі кількох осіб. Такий злочин карається позбавленням волі на термін від 5 до 10 років.

Затримання організатора схеми і слідчі дії: дивіться фото