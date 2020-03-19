У Києві люди блокують рух транспорту через карантин: відео

Кияни заблокували рух тролейбуса, який відмовився перевозити більше пасажирів, ніж дозволяють обмеження.

На площі Тараса Шевченка люди влаштували протест і заблокували рух тролейбуса, повідомляє "Київ Оперативний".

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Водій тролейбуса відмовився везти більше пасажирів, ніж дозволено.

Важливо! Згідно з обмеженнями через спалах коронавірусу в маршрутному таксі не може перебувати більше 10 пасажирів, у трамваї та тролейбусі – не більше 20. Роботу метро зупинено. Міжміські пасажирські перевезення скасовано.

Люди блокують проїзд тролейбуса через карантин: відео