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      У Києві люди блокують рух транспорту через карантин: відео

      - Читать новость на русском
      Люди блокують рух транспорту у Києві / ye.ua

      Кияни заблокували рух тролейбуса, який відмовився перевозити більше пасажирів, ніж дозволяють обмеження.

      На площі Тараса Шевченка люди влаштували протест і заблокували рух тролейбуса, повідомляє "Київ Оперативний".

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      Водій тролейбуса відмовився везти більше пасажирів, ніж дозволено.

      Важливо! Згідно з обмеженнями через спалах коронавірусу в маршрутному таксі не може перебувати більше 10 пасажирів, у трамваї та тролейбусі – не більше 20. Роботу метро зупинено. Міжміські пасажирські перевезення скасовано.

      Люди блокують проїзд тролейбуса через карантин: відео

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Новини України Карантин в Україні 2020 Транспорт Новини Києва
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